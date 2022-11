Menina de 15 anos morre após despencar de prédio tentando tirar selfie

Uma menina de 15 anos morreu após despencar da janela do quarto andar de um prédio, na Turquia. A adolescente estava tentando tirar uma selfie quando o celular escorregou e na tentativa de salvar o aparelho, a jovem se desequilibrou.





A vítima, identificada como Melike Gun Kanavuzlar, caiu em frente a um pedestre que com medo, fugiu do local. Equipes de socorro e a polícia foram acionadas.





O grave acidente aconteceu no dia 12 de outubro, Melike foi encaminhada para um hospital e permaneceu no local por 18 dias. Conforme o Daily Mirror, a adolescente foi a óbito no dia 30 de outubro.





R7