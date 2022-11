Dupla envolvida em homicídio é presa preventivamente pela Polícia Civil em Sobral

Uma ação coordenada por equipes do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral resultou, nesta quarta-feira (02), nas prisões de dois homens envolvidos em um homicídio registrado em julho deste ano, na cidade de Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Os alvos, que estavam com mandados de prisão preventiva em aberto, foram capturados no mesmo município onde ocorreu o crime. Ainda com base nas informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), outras duas pessoas já foram localizadas e capturadas com participação direta neste crime.





Os presos identificados como Carlos Henrique Paiva da Silva (26), com passagens por roubo e Salatiel de Sousa Martins (22), sem antecedentes criminais, são suspeitos de matar, a pedradas, um homem de 44 anos, que possuía passagens por violência doméstica e ameaça. Com base no que foi colhido há época, eles e outros comparsas, abordaram a vítima em via pública, onde ocorreu uma discussão e a vítima foi atingida por uma pedra. No dia, a vítima chegou a ser socorrida mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Após a ação criminosa, um dos envolvidos, identificado por José Victor Portela Pacheco (19), com passagens por roubo, chegou a ser preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE), já um adolescente foi apreendido pela PC-CE dias depois.





Em investigação continuada, os policiais civis conseguiram identificar a participação também de Carlos Henrique e Salatiel, onde representaram pela prisão deles. Com a decisão judicial em mão, os investigadores foram em campo e lograram êxito na prisão da dupla. Os homens, que foram presos hoje, foram levados à Delegacia Regional de Sobral, onde foram realizados todos os trâmites para a prisão. Agora, Carlos Henrique e Salatiel se encontram à disposição do Poder Judiciário. Ao todo, quatro pessoas já foram capturadas com participação na morte deste homem.