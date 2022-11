Em briga por troca de turno, militar mata colega dentro do Ministério da Defesa

Na manhã deste sábado (19), dois militares da Força Aérea Brasileira (FAB) brigaram durante a troca de turno no Ministério da Defesa. O crime ocorreu no piso térreo, no anexo da pasta.





A informação foi publicada incialmente pelo Metrópoles.





O soldado da Força Aérea Brasileira (FAB) que matou outro militar com um tiro na cabeça é Felipe de Carvalho Sales, de 19 anos. Ele brigou com Kauan Jesus de Cunha Duarte durante a troca de turno.





Ainda de acordo com o veículo, Felipe sacou uma pistola e atirou na cabeça do colega. O corpo da vítima foi encontrada dentro do anexo do ministério. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o soldado já estava morto quando a ambulância chegou.





Créditos: Gazeta Brasil