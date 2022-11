Pai morre após passar 2 horas em fila para matricular filha em escola

Um homem de 35 anos morreu após infartar enquanto esperava em uma fila para matricular a filha em uma escola municipal de Itajaí (SC) na tarde de ontem.





Segundo a NSC TV, afiliada da Rede Globo em Santa Catarina, Lourival Gonçalves da Cruz chegou à fila por volta das 15h e teve um mal súbito às 17h.





O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas não conseguiu salvar Lourival. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí, a vítima tinha histórico de problemas cardíacos.





As matrículas da rede pública de Itajaí começaram às 7h30 de hoje, mas o homem foi um dos pais que chegou à Escola Básica Professora Thereza Bezerra de Athayde, no bairro dos Espinheiros, um dia antes para garantir a vaga.





Apesar de as vagas serem garantidas para todas as crianças do município, alguns pais formaram filas antes da hora para que as crianças frequentassem escolas específicas, mais próximas de casa.





(Uol)