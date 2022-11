Equipe de transição avalia taxar Google, Facebook, Netflix e empresas de mídia

Nesta segunda-feira (14), ex-ministro das Comunicações e integrante do grupo que avalia o tema na equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Paulo Bernardo disse que avalia a possibilidade de taxação de empresas de tecnologia no país.





“Fez uma política de tributação das gigantes, o Google, Facebook, e todo mundo agora paga. Acho que temos que avaliar aqui no Brasil como está isso, se é viável, se podemos”, disse.





“Acho que a gente vai ter que avaliar aqui no Brasil como está isso, se é viável, se nós podemos. A verdade é que, se olhar para telecom, empresa grande ou pequena, o imposto pode chegar a 40%. E os gigantes de internet não pagam nada. Com certeza tem um problema aí”, acrescentou.





(Gazeta Brasil)