Homem é suspeito de matar pai 4 anos após assassinar mãe

A Delegacia de Homicídios de Joinville, em Santa Catarina, apura o caso de um homem suspeito de matar o próprio pai, de 71 anos, a facadas no Bairro Aventureiro. De acordo com o irmão do suspeito, o homem também teria matado a mãe deles há quatro anos.





A vítima, Renato José Madeira, foi encontrada morta nesta terça-feira (8) com sinais de facadas no corpo em uma residência do bairro. O responsável por achar o corpo foi um dos filhos, que acionou a Polícia Civil e Científica.





Em relato para as autoridades, o rapaz que encontrou o pai já sem vida relatou suas suspeitas em relação ao irmão. Ele ainda declarou para a polícia que o assassino deve ter fugido no carro C4 Pallas, que pertencia a Renato. O veículo desapareceu.





De acordo com informações do portal G1, uma faca foi encontrada na residência e recolhida para passar por perícia.