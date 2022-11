Mega da Virada terá prêmio de R$ 450 milhões e começará a receber apostas na quarta-feira

A Mega da Virada de 2022 vai começar a receber apostas na quarta-feira (16). A edição deste ano, inclusive, será o maior sorteio de loterias brasileiras, com prêmio de R$ 450 milhões. E como não acumula, invariavelmente será destinado a uma ou mais pessoas no dia 31 de dezembro.





Ao longo do ano, a cada concurso da maior modalidade lotérica do Brasil, 5% da arrecadação com a venda de bilhetes são destinados ao primeiro prêmio da Mega da Virada, o que contribui bastante para o valor total do prêmio estimado.





As apostas são recebidas em lotericas, pelo aplicativo Loterias Caixa, e no portal Loterias Caixa. O jogo mais barato custa R$ 4,50. E a probabilidade, desta forma, de acertar os seis numeros sorteados é de 1 em 50 milhões. Se ninguém marcar os seis números, o prêmio é dividido entre os que acertaram cinco números, e assim por diante.





Aplicado em uma conta poupança, o prêmio renderia R$ 2,7 milhões no primeiro mês, para se ter uma ideia. O dinheiro também compra 45 mansões de R$10 milhões ou dois milhões de carros de R$ 225 mil.





Com Extra