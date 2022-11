Ex-lavador de pratos, brasileiro quebra recorde mundial de mais jogos vistos em estádios na mesma Copa

Enquanto Portugal e Uruguai se enfrentam em campo, um brasileiro que assiste o jogo na arquibancada conquista o marco mundial de ser a pessoa que mais assistiu jogos da mesma Copa, de dentro do estádio. Trata-se de Lucas Tylty, influenciador e empresário, que vai entrar para o Guiness após assistir seu 32º jogo.





Um dos maiores investidores esportivos do Brasil, Lucas sempre sonhou em trabalhar com esporte e agora conquista mais uma meta nesse meio. Cada passo até o recorde mundial tem sido documentado para seu Instagram e canal no YouTube e o projeto deve continuar até o fim do mundial.





“De São João de Meriti para o mundo, avisa lá que o menor que jogava bola no campinho de barro bateu um recorde mundial. Parabéns a todos que se desafiaram a conseguir o mesmo, vocês são foda. Ninguém sabe o que passamos pra conseguir, porém, Deus é fiel e ele honra quem trabalha, chegamos na metade dos jogos da Copa, porém, o recorde é nosso!”, comemora ele.





Com o objetivo alcançado, o empresário e investidor esportivo pretendia desbancar o sul-africano Thulani Ngcobo no Guinness Book que detinha o título com também 31 jogos.





Tylty pretende assistir a todos os 64 jogos da Copa do Qatar, aumentando ainda mais o seu feito. Nascido no interior do Rio de Janeiro, o empresário já trabalhou como lavador de pratos e limpando o chão de uma pizzaria.





Redação