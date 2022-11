Seleção Brasileira vai jogar de azul contra Camarões na sexta-feira (2)

Trajado com o uniforme. Brasil conquistou seu primeiro título mundial em 1958





Na próxima sexta-feira (2), a Seleção Brasileira entra em campo com uma novidade: a estreia do uniforme azul na Copa do Mundo do Catar. A partida contra Camarões ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail.





Já classificada, a equipe comandada pelo técnico Tite busca terminar em primeiro lugar do Grupo G.





Trajado de azul, o Brasil costuma ter sorte contra seus adversários. Em 1958, por exemplo, a Seleção conquistou seu primeiro título mundial após vencer a Suécia por 5 a 2 na final.





Mais recentemente, na Copa do Mundo de 2018, o time venceu a Costa Rica por 2 a 0 em partida válida pela fase de grupos.





CNN Brasil