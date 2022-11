Morreu no hospital São Camilo, em Tianguá, a segunda vítima envolvida no acidente ocorrido ontem, dia 28, na BR-222. Trata-se de Dione Fernandes do Nascimento, 51 anos, residia no bairro Santa Cecília, em Viçosa do Ceará.





O sinistro também tirou a vida do jovem Artur Neto, que morava em Sobral.