Florinda Meza, a Dona Florinda, cobrará R$ 1,6 mil por foto com fã no Brasil

Viúva de Roberto Gómez Bolaños, criador e protagonista da série de TV “Chaves”, Florinda Meza volta ao Brasil em abril de 2023, oito anos depois de sua última visita ao país, que tem a maior concentração de fãs do programa fora do México. O motivo de tanto sucesso – foram 36 anos no ar- nem ela sabe dizer ao certo.





“É uma coisa inexplicável e fascinante ao mesmo tempo”, diz a intérprete da mãe superprotetora do bochechudo Quico, a quem chamava de “Meu tesouro”.





Florinda está animada com a viagem e gosta de exaltar a forma carinhosa como é tratada pelos brasileiros, “muito afetivos e apaixonados”, como ela define.





O humor vai ficar um pouco de lado em sua passagem pelo Rio e por São Paulo. É um motivo ‘sério’ que traz a atriz, cantora, roteirista, diretora e produtora de novelas mexicanas ao pais: ela será uma das participantes do Educa Fest, festival de educação, ecologia e sustentabilidade, temas com os quais tem se envolvido cada vez mais nos últimos tempos.





A viagem também vai lhe dar a oportunidade de reencontrar fãs brasileiros no esquema “Meet and greet”, quando é cobrada uma taxa para tirar fotos e falar rapidamente com um artista. No caso de Florinda, o valor chega a R$ 1,6 mil.





O festival será uma oportunidade para ter novamente algum contato com a série e com uma de suas protagonistas, já que não há previsão para a volta de “Chaves” à TV brasileira. Florinda revelou que o impasse entre a família e a Televisa continua.





Em agosto de 2020, o humorístico foi tirado do ar de todos os canais em que era exibido na América Latina. O motivo foi uma briga na Justiça entre a rede mexicana e o Grupo Chespirito, dono dos roteiros escritos por Roberto Gómez Bolaños, pelos direitos de exibição.





“Não depende de mim, mas é uma negociação muito triste. Como calcular um valor em cima de uma criação de anos, dedicação de décadas de Roberto? Sinceramente, não sei se estou mais otimista ou mais pessimista com relação ao fim dessa polêmica”, reconhece Florinda. “O que eu queria mesmo é que ‘Chaves’ voltasse a ser exibido”, completa ela.





(Terra Brasil Noticias)