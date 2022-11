Pancadaria na Record: Influencers se descontrolam e partem para a briga

Assim que a Record cortou a transmissão do Link Podcast, após Rosiane Pinheiro arremessar água contra Ingrid Ohara, a ex-peoa ainda partiu para cima da influenciadora na tentativa de agredi-la fisicamente. Ela chegou a pegar um quadro de vidro – parte do cenário – para tacar contra a rival. As informações foram obtidas em primeira mão pela coluna LeoDias e confirmadas com fontes presentes no momento da confusão.





Tamanho descontrole da dançarina deixou a produção do programa apavorada. Bruno Tálamo, que era um dos convidados da entrevista, e o apresentador Felipeh Campos quase não conseguiram conter a fúria de Rosi.





Ingrid Ohara, Rosi Pinheiro e Bruno Tálamo foram convidados para uma entrevista com Felipeh Campos no Link Podcast. Entretanto, as duas entraram em uma briga por causa de um acontecimento do reality show. No meio da discussão, Rosi jogou água em Ingrid.





A treta entre as duas começou quando Ingrid foi perguntada sobre o desentendimento que teve com Rosi no confinamento. Ela lembrou do dia em que ambas estavam na roça, e Adriane Galisteu perguntou para que peão não estava atento ao jogo. A primeira eliminada da temporada respondeu que essa pessoa era Rosi – ela garante que deu essa resposta “como um conselho de amiga”.





Após Ingrid responder à pergunta, Rosi se irritou e brigou com ela. “Naquele momento não tive reação. Todo mundo, quando eu saí, falou: ‘Por que você não falou nada? Por que você não revidou?’. Porque eu não esperava”, disse.





(Terra Brasil Noticias)