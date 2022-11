Gilmar critica decisão de Fux e pede vista em julgamento do caso de juiz de garantias

Neste sábado (26), o ministro Gilmar Mendes fez duras críticas ao fato de a decisão do ministro Luiz Fux que suspendeu a implementação do “juiz das garantias” não ter sido liberada para análise do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF).





A decisão de Fux, então vice-presidente da Corte, suspendeu outra liminar, concedida pelo ministro Dias Toffoli havia uma semana. Toffoli tinha adiado a implementação do juiz das garantias por até 180 dias e suspendido dois artigos da lei.





Em março do ano passado, Gilmar Mendes já havia se manifestado contra a decisão monocrática de Fux.





“Causa perplexidade que dispositivos legais relevantes, aprovados pelo Congresso Nacional para aprimorar o modelo processual penal brasileiro, estejam paralisados há cerca de 3 anos, por força de decisão unipessoal que, não obstante tenha sido deferida ad referendum do Plenário, até hoje não foi liberada para escrutínio do colegiado”, disse o ministro em julgamento no plenário virtual.





O recurso apresentado para a suspensão da liminar é da Defensoria Pública da União.





Com a decisão, o caso fica paralisado até a devolução do voto de Gilmar.