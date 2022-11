Mulher amarra pés do marido e o golpeia com faca em crise de ciúmes

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), prendeu em flagrante uma mulher de 28 anos por lesão corporal. Ela teria amarrado os pés do companheiro, um homem de 31 anos, para checar as mensagens do celular dele. A prisão ocorreu na manhã de sexta-feira (25/11), no bairro Jorge Teixeira, zona leste.





De acordo com o delegado Mauro Duarte, titular da 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), os policiais tomaram conhecimento do caso após a vítima comparecer à delegacia e registrar um boletim de ocorrência (BO).





“Quando o homem acordou, seus pés estavam acorrentados e sua companheira havia pegado seu celular e visto algumas mensagens. Posteriormente, ela pegou uma faca, desferiu golpes em sua direção e lesionou sua mão. Em seguida, ele conseguiu fugir do local”, relatou.





Ao ser questionada sobre o fato, a mulher disse que cometeu o crime por ciúmes, após ter visto várias mensagens no celular do companheiro.





Créditos: Metrópoles