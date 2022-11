Globo afasta Luis Roberto, às pressas, da Copa do Mundo

“Como informou no ar durante a transmissão da Copa, Luis Roberto desenvolveu uma sinusite por conta das bruscas mudanças de temperatura e da secura do clima no Catar. O narrador já está medicado e vai se poupar nos próximos dias para se recuperar completamente”, informou a emissora. A previsão é que ele retorne ao trabalho na sexta (25) ou até antes, caso consiga se recuperar nas próximas horas. Ele estava escalado para narrar Alemanha x Japão nesta quarta (23), mas a Globo mudou tudo às pressas.





“O jogo entre Marrocos e Croácia será narrado por Rembrandt Jr., com comentários de Richarlyson e Zé Roberto. E a partida entre Alemanha e Japão será comandada por Renata Silveira, que terá ao seu lado os comentaristas Ricardinho e Paulo Nunes”, explicou a empresa, em nota.





Luis Roberto narrou partidas em três dias consecutivos. Ele comandou a transmissão da abertura da Copa do Mundo no domingo (20), substituindo Galvão Bueno, que precisou adiar a viagem ao Catar para se recuperar da Covid-19 –o principal narrador da Globo estreará no jogo da Seleção Brasileira, na quinta-feira (24).





No jogo da França nesta quarta, a voz de Luis Roberto foi bastante exigida e ele precisou narrar cinco gols. Apesar de não ter a mesma força para soltar o grito, ele conseguiu vibrar todas as vezes que a rede balançou.





Após os comentários na web sobre a voz, o locutor se explicou ao vivo. “A alergia me pegou aqui, a sinusite deu o ar da graça, mas de qualquer forma a gente vai fazendo o melhor”, justificou.





Na equipe de narradores da Globo na TV aberta, apenas ele e Galvão Bueno estão no Catar. Cleber Machado, Renata Silveira e Gustavo Villani têm comandado as partidas dos estúdios da emissora no Rio de Janeiro.





Notícias da TV