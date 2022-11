Concurso para soldado Polícia Militar do Ceará encerra inscrições nesta quarta-feira

As inscrições para o concurso da Polícia Militar do Ceará terminam nesta quarta-feira (23). Os interessados podem se inscrever, somente via Internet, no site do Idecan. A taxa de inscrição é de R$ 180.





Ao todo, serão disponibilizadas 1.000 mil vagas para contratação imediata e 500 para cadastro de reserva. Destas, 15% das vagas são destinadas às mulheres e 20% são reservadas para candidatos negros ou pardos.





Os aprovados serão admitidos na Polícia Militar como alunos soldados, e serão promovidos a soldado após concluírem o Curso de Formação na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará.





O salário é de R$ 4.983,30. Durante o período do curso de formação, que os candidatos serão alunos soldados, o vencimento inicial é de R$ 2.481,84.









Cronograma





Segundo a Polícia Militar, o concurso terá o seguinte cronograma:





Início do período de inscrição: 24 de outubro

Fim do período de inscrição: 23 de novembro

Taxa de inscrição: R$ 180

Data da prova: janeiro de 2023









Dicas de estudo





Para garantir uma boa preparação para as provas, o professor Bruno Bezerra orienta que o candidato foque em quatro estratégias: conhecer a banca examinadora, estudar provas de concursos anteriores, revisar conteúdos estudados e fazer simulados.





Fonte: G1/CE