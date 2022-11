Pai entrega à polícia filho que usou moto dele para assaltos

No Rio Grande do Norte, um mototaxista entregou à polícia o próprio filho, que estava usando a moto e o uniforme dele para realizar assaltos. O jovem foi preso nesta segunda-feira (21). As informações são do UOL e do G1.





Os crimes teriam sido cometidos em Ceará-Mirim, na região metropolitana de Natal. Após ter sido detido pela Polícia Militar, o suspeito foi levado para a delegacia de plantão.





No mesmo dia da prisão do jovem, equipes de serviço receberam, por volta das 9h, informações de que um homem estaria usando uma motocicleta verde para fazer assaltos.





Algumas vítimas conseguiram registrar a placa do veículo e começaram a repassar informações sobre o suspeito.





A 7ª Companhia Independente da PM revelou que um dos denunciantes foi o próprio pai do assaltante. O homem também teria ajudado a polícia a localizar o jovem.





Diligências foram feitas, e os policiais militares conseguiram localizar e deter o jovem, que confessou ter praticado alguns roubos e algumas tentativas.





O filho do mototaxista foi levado para a Delegacia de Plantão da Zona Norte e está à disposição da Justiça.





Via Pleno News