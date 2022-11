Manchester United e Cristiano Ronaldo rescindem contrato

Equipe inglesa anuncia a saída do atacante português em comum acordo; veja motivos para o fim da Era CR7 nos Red Devils e possíveis destinos para o craque luso





O Manchester United anunciou nas redes sociais que rescindiu o contrato de Cristiano Ronaldo. O clube inglês divulgou a bomba na tarde desta terça-feira, pelas redes sociais. De acordo com a publicação, a rescisão foi em comum acordo.





– Cristiano Ronaldo vai deixar o Manchester United em comum acordo, com efeitos imediatos. O clube agradece a ele por sua imensa contribuição em duas passagens por Old Trafford, marcando 145 gols em 346 partidas, e deseja a ele e sua família o melhor para o futuro. Todos no Manchester United continuam focados em continuar o progresso da equipe sob o comando de Erik ten Hag e trabalhar juntos para obter sucesso em campo.





A notícia foi divulgada dois dias antes da estreia de Portugal na Copa do Mundo do Catar. A seleção portuguesa terá o primeiro jogo na quinta-feira, contra Gana, às 13h (de Brasília), muito provavelmente com o atacante em campo. Em declarações à emissora Sky Sports, CR7 não polemizou e falou que a saída aconteceu no momento certo.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022