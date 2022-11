Globo tem pior semana de 2022

A última semana, entre os dias 7 e 13 de novembro, não foi de boas notícias para a TV Globo. A emissora teve uma média diária de 12,8 pontos de audiência – o cálculo foi feito utilizando a média dos dias apresentados pelo Notícias da TV na Grande São Paulo, principal mercado do país. O resultado é um dos piores do ano para a emissora.





Na sequência analisada, o desempenho mais fraco foi no último domingo (13), quando a emissora registrou média de 11,4 ao longo do dia.





E a perspectiva para a nova semana é igualmente negativa. Na última segunda-feira (14) véspera do feriado da Proclamação da República, os principais programas da emissora – Jornal Nacional, Cara e Coragem, Mar do Sertão e Travessia – tiveram o pior desempenho para uma segunda-feira em 2022.





Na terça (15), a emissora apostou na estreia do The Voice Brasil, que marcava a chegada de Fátima Bernardes ao comando do reality show musical. Porém, a tentativa se mostrou frustrada. A atração amargou a pior estreia da história, registrando 15,1 pontos de média na Grande São Paulo.





Com informações do Metrópoles