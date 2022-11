Seminu, suspeito de atirar em show de Xand Avião tenta fugir de hospital

O principal suspeito de atirar durante um show de forró dos cantores Xand Avião e Nattanzinho tentou fugir seminu do hospital onde estava internado, no Piauí. O evento, realizado no último sábado (12), em Floriano, deixou um morto e nove feridos.





O homem que tentou escapar é um dos feridos do tiroteio. De acordo com as investigações, o suspeito teria planejado assassinar um rival, que estaria no show. Os dois teriam iniciado uma discussão e, depois, trocaram tiros. O rival, identificado como Eliton Lira, foi morto por um policial de folga, que teria atirado em legítima defesa para tentar encerrar a briga.





O autor do atentado foi preso na terça-feira (15) e a polícia investiga a real motivação do crime. Ele negou, em depoimento, que tinha planos de matar o rival e se colocou na posição de vítima.





Segundo a Polícia Civil, há indícios de que a organização da festa foi falha, já que pessoas armadas tiveram acesso ao local. Com o homem morto, foram apreendidas duas armas. Se comprovada a autoria do ataque, o suspeito que tentou fugir pode responder por um homicídio e oito tentativas de homicídio.





