Mulher que “se casou” e teve “filho” com boneco de pano diz que foi traída: “Triste”

Meirivone Rocha foi traída. Ou ao menos é isso que ela conta agora sobre seu relacionamento com Marcelo, um boneco de pano que despertou na mineira uma “paixão à primeira vista”. Depois de “se casar” com o objeto e ter “filhos” de Marcelo, a mulher está triste.





Em entrevista ao site Page Not Found, Meirivone disse que descobriu a “traição” por meio de uma amiga. “Fiquei muito triste e mal conseguia dormir de tanto amar meu marido, mas ele negou a traição. Fiquei sabendo por uma amiga que me contou que viu o Marcelo entrando em um motel com outra mulher enquanto eu fiquei três noites e três dias internada com o Marcelinho, nosso filho, que pegou uma virose”, disse.





“No começo, pensei que ela estava mentindo, mas depois comecei a olhar o telefone dele e vi as conversas, o que me deu certeza de que ele estava me traindo”, desabafou a mineira.





Segundo ela, Marcelo negou qualquer envolvimento com outra mulher e teria pedido perdão. “O amor que sinto por ele me fez perdoar, não completamente, mas não acho que poderia viver sem meu marido”, disse.





A mulher — que estourou nas redes sociais depois de mostrar uma cerimônia de casamento com o boneco na presença de 300 pessoas e, mais tarde, “dar à luz” bonequinhos de pano — ainda sonha em ter a casa própria para fortalecer seu amor com Marcelo.





“É um projeto, mas peguei amor no Marcelo e no Marcelinho. Eu tenho um sonho e ele está nas mãos de Deus”, pontuou.





(Terra Brasil Noticias)