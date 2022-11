"Graças a Deus, nem subi no palco", disse Nattanzinho após tiroteio onde faria show

O cantor cearense Nattanzinho, do hit "Tem Cabaré Essa Noite", tranquilizou os fãs e informou que o tiroteio que deixou um homem morto e nove pessoas feridas, na cidade de Floriano (PI), ocorreu antes dele subir ao palco. Xand Avião também era uma das atrações do local.





"Gente já estou aqui no hotel. Deus é tão maravilhoso que, graças a Deus, eu nem subi no palco, foi antes de subir no palco, já ouvi o tiroteio. Se Deus quiser vai estar todo mundo bem. Ainda estou aqui conversando com o pessoal para saber o que realmente aconteceu. Tomara que ninguém saia machucado", disse o Nattanzinho.





O artista publicou uma foto no Instagram em que aparece deitado no chão do camarim, ao lado de um homem, com a legenda: "Muito tiro aqui em Floriano-PI. Não subi no palco e não sei o que aconteceu. Xand tocou primeiro e depois seria eu". Momentos depois ele apagou a publicação.





Ainda não há informações sobre as vítimas. Há relatos de que uma briga teria se iniciado às 2h e terminou com os disparos.





(g1)