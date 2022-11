Homem morre e nove pessoas ficam feridas em tiroteio durante show de Nattanzinho e Xand Avião em Floriano, no Piauí

Um homem morreu e nove pessoas ficaram feridas em um tiroteio na madrugada deste sábado (12), no Comércio Esporte Clube, em Floriano, 244 km ao Sul de Teresina, onde acontecia o show dos cantores Nattanzinho e Xand Avião. Ninguém foi preso até o momento.

Os nomes das vítimas ainda não foram informados e não se sabe qual a motivação dos tiros. Uma briga teria se iniciado às 2h e terminou com os disparos.





O homem que morreu, segundo a Polícia Civil, foi achado com uma arma na cintura e outra ao lado do corpo. Não se sabe quem iniciou os tiros. Veja nota da polícia civil ao fim da reportagem.





O homem morreu ferido com um tiro e outras pessoas também foram atingidas, mas não correm risco de morrer.





Os outros feridos ficaram machucados devido à correria na tentativa de fugir dos tiros. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde de cada um.





Vídeos mostram o cantor Nattanzinho e sua equipe no chão do camarim no momento dos tiros. Ele contou nos stories do Instagram que estava prestes a subir ao palco no momento que os tiros começaram.





Xand Avião havia acabado de se apresentar e já tinha saído do palco. Ele ainda não comentou o ocorrido.





(G//CE)