Grupo terrorista mais perigoso do mundo e líder da faixa de gaza parabeniza eleição de Lula

Nesta segunda-feira (31), o grupo terrorista Hamas, que controla da Faixa de Gaza, publicou uma nota oficial parabenizando o presidente eleito Lula (PT) por sua vitória. Basim Naim, membro do Hamas, chamou o petista de “lutador pela liberdade”.





“O membro do Bureau Político do Hamas, Basim Naim, parabeniza o lutador pela liberdade Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vitória nas eleições do Brasil, depois de derrotar seu rival, Jair Bolsonaro, em um segundo turno ferozmente contestado”, comunicou hoje.





Conforme o grupo terrorista, a eleição de Lula é uma “vitória” para todos os “povos oprimidos” ao redor do mundo, “particularmente o povo palestino, pois ele é conhecido por seu forte e contínuo apoio aos palestinos em todos os fóruns internacionais”.





Naim ainda espera que o petista “mitigue todos os efeitos do apoio ilimitado ao Estado de ocupação israelense”. Depois de dar um golpe de Estado em 2007, os terroristas querem o fim de Israel. No sábado, em um ato de campanha na Avenida Paulista, Lula recebeu uma bandeira da Palestina de apoiadores.



Via Portal CM7