Helicóptero cai no Tocantins e duas pessoas ficam feridas

O acidente aconteceu entre os municípios tocantinenses de Porto Nacional e Silvanópolis. As vítimas foram encaminhadas para o hospital





Um helicóptero caiu, na tarde desta sexta-feira (25/11), na zona rural entre Porto Nacional e Silvanópolis, no Tocantins. Segundo informações da Polícia Militar, duas vítimas ficaram feridas e foram encaminhadas para uma unidade hospitalar da região.





O acidente aconteceu no Assentamento Flor da Terra. O governo do estado disponibilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar e Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) para acompanharem o atendimento dos feridos.





Segundo informações repassadas pela Polícia Militar à TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo no Tocantins, o helicóptero pertence a uma empresa do Rio de Janeiro.





(Terra Brasil Noticias)