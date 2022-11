Veja momento em que jovem entra em escola e atira em vítimas no ES, VEJA VÍDEO

Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação de um jovem armado que invadiu a tiros duas escolas da região de Aracruz, no Espírito Santo, nesta sexta-feira (25/11). Pelo menos três pessoas morreram baleadas. Outras 13 ficaram feridas e foram encaminhadas aos hospitais do município.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), o atirador invadiu a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti, da qual é aluno no turno vespertino, e a escola particular Centro Educacional Praia de Coqueiral, antes conhecida como colégio Darwin.





Nas imagens obtidas pelo jornal Folha Vitória, é possível ver o momento em que um suspeito vestido com roupas camufladas e uma máscara branca entra correndo em uma das instituições de ensino, quando é visto por uma funcionária da limpeza. Ela, então, corre para alertar quem estava na escola.