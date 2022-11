Homem ganha caminhão do amigo em aposta e devolve três dias depois: "se eu ficar, não vou ser feliz"

Um homem identificado como Ronaldo Lins, residente no município de Tauá, divulgou nas redes sociais nesta quarta-feira, (2/11), algo considerado pelos internautas, um gesto nobre e de grandeza.





Ronaldo devolveu ao amigo Amílcar Junior, um caminhão que havia ganhado ao apostar na vitória do Lula (PT) para a presidência, com transferência em mãos e ainda a quantia de R$ 200 mil.





O homem, que passou três dias com a posse do veículo, disse que não estava se sentindo feliz ao ver que havia ganhado um veículo que seria o ganha pão do amigo.





No vídeo divulgado, Ronaldo afirma: "Se eu tirar dele, é como se eu tivesse tirando do meu filho, se eu ficar com esse caminhão eu não vou ser feliz.''





Emocionado, o homem fez o ato de entrega em local público com uma bandeira de Lula, ao qual beija ao final do vídeo e comemora a vitória do petista.





(A Voz Sta. Quitéria)