Mourão adverte que "PEC de transição" irá aumentar dívida e inflação e desvalorizar o Real

O senador eleito e vice-presidente Hamilton Mourão (Rep-RS) estranhou nesta quinta-feira (3), em post nas fedes sociais, o silêncio dos críticos à negociação em curso no Congresso com membros da equipe de transição do futuro governo. “Onde estão os críticos?”, perguntou.





Ele se refere à proposta que pretende aprovar uma proposta de emenda constitucional que já ganhou a denominação de “PEC da Transição”, que na prática ignora o teto de gastos.





“Estão negociando um rombo de R$200 bilhões no orçamento de 2023, ou seja, zero compromisso com o equilíbrio fiscal”, disse ele.





Para Mourão, que é especialista em orçamento público, “o resultado será aumento da dívida, inflação e desvalorização do Real.”





O relator do orçamento, Marcelo Castro se reuniu nesta quinta-feira com o senador eleito Wellinton Dias (PT-PI) e com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para discutir uma “PEC da Transição”, que na prática desrespeita o teto de gastos.





(Diário do Poder)