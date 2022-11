IBGE: Número de pessoas desempregadas no Brasil recua a 8,3% em outubro, o menor nível desde 2015

O desemprego no Brasil manteve a trajetória de queda e passou a atingir a 8,3% no trimestre encerrado em outubro. É o menor número desde abril de 2015 (8,1%). Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira (30).





Segundo o IBGE, com o recuo de 0,8 ponto percentual da taxa de desocupação na comparação com os 3 meses anteriores, a quantidade de profissionais ainda fora da força de trabalho equivale a 9 milhões de pessoas. Esse é o menor volume desde o trimestre finalizado em dezembro de 2015.





O atual número de desocupados no Brasil representa um recuo de 8,7% em comparação com o trimestre encerrado em julho, isso equivalente a menos 860 mil pessoas na situação. Se trata do menor nível desde julho de 2015, segundo o IBGE.





Desde o início da queda, iniciada em março de 2021, o percentual de desocupados no mercado de trabalho brasileiro desabou 6,6 pontos percentuais.





A queda do desemprego reflete também o aumento de 1% do contingente de pessoas ocupadas, que chegou a 99,7 milhões e renovou o recorde na série histórica, iniciada em 2012.





Para Adriana Beringuy, coordenadora do estudo do IBGE, as datas comemorativas contribuem para o resultado: “Este momento de crescimento de ocupação já vem em curso desde o segundo semestre de 2021. Com a aproximação dos últimos meses do ano, período em que historicamente há aumento de geração de emprego, a tendência se mantém”.





(Gazeta Brasil)