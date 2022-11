Início do caos: Praia do RN tem casas invadidas por ambulantes, VEJA VÍDEO

Quem tinha medo que a vitória do “comunismo” representasse um risco real a propriedade privada, um alerta pode ter sido dado na praia de Pipa, um dos maiores polos turísticos do Nordeste brasileiro: ambulantes invadiram e, verdadeiramente, se apossaram de casas a beira-mar desse paraíso.





As imagens acima foram enviadas pelo agropecuarista Tony Lisboa e mostram um aparente processo de “favelização” do local. Além dos posseiros terem invadido as residências, elas ainda acumularam mesas, cadeiras e lonas nos muros da casa.





É necessaria uma manifestação urgente do governo do estado. Respeito a propriedade privada.





