PRF: Rodovias têm 167 pontos com bloqueios em 17 Estados

Relatório divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no início desta quarta-feira, 2, demonstra que 167 pontos de rodovias de 17 Estados seguem com bloqueios e interdições feitos por manifestantes contrários à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no domingo 30.





Os Estados com mais interdições são Santa Catarina (37), Mato Grosso (30), Paraná (18), Pará (17), e Minas Gerais (12). Segundo a PRF, 563 manifestações foram desfeitas até agora.





Em São Paulo, segundo a PRF, ainda há três pontos bloqueados. Na noite de ontem, a PRF-SP comunicou a liberação da pista no sentido norte da BR 381, a Fernão Dias, no quilômetro 65, que estava interditada nos dois sentidos.





(Terra Brasil Noticias)