Menor é apreendido por envolvimento em homicídio em Monsenhor Tabosa; mulher foi morta por engano no lugar de outra

A Polícia Civil de Monsenhor Tabosa capturou nesta quarta-feira (16/11), o segundo envolvido na morte de uma dona de casa, ocorrido em 18 de março passado, no bairro Massapê. Trata-se de um adolescente de 15 anos, que foi apreendido por ato infracional análogo ao homicídio qualificado.





A vítima Maria de Jesus Rodrigues do Nascimento, 42, foi assassinada com dez tiros no interior da residência e conforme a investigação comprovou, ela foi morta por engano, já que o alvo era outra pessoa, porém pelos executores não conhecerem quem era, acabaram ceifando de maneira errada a vida da senhora.





No momento do crime, Maria de Jesus estava com seu filho de apenas 10 anos no colo e nem isso, impediu que a ação fosse praticada.





O autor dos disparos, segundo a Delegacia, foi identificado como Francisco Joelson Rodrigues dos Santos, 19, residente em Tamboril e que se encontra preso desde maio em uma unidade prisional de Itaitinga. Já o menor teria conduzido e oferecido assistência na fuga do atirador, tendo confessado a participação de maneira espontânea.





(A Voz de Sta. Quitéria)