SARGENTO FAHUR: "Audiência de custódia é um verdadeiro tapa na cara do trabalhador"

"Ela é um retrocesso e só serve para dar voz a criminosos.

O governador eleito por São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), propôs acabar com as audiências de custódia no Judiciário paulista.





Audiência de custódia não é avanço, é retrocesso a partir do momento que dá voz apenas a criminosos. Verdadeiro tapa na cara do trabalhador brasileiro.





Audiência de custódia é o lixo que os defensores de bandidos empurram goela abaixo da sociedade.





Um juiz de direito obrigado a perguntar se um criminoso preso em flagrante sofreu constrangimento é o ápice da cultura da “bandidolatria” no Brasil.





Bandido não é vítima da sociedade. A sociedade é vítima dos bandidos. Chega! Pelo amor de Deus, chega!"

Sargento Fahur é deputado federal, o mais votado pelo Paraná em 2018. Trabalhou por 35 anos na Polícia militar prendendo bandidos e traficantes.





* Este texto reflete a opinião do autor e não, necessariamente, a do Pleno.News / Sobral 24 horas





Via Pleno News