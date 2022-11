Ministério da Saúde recomenda uso de máscara após alta nos casos de Covid

Segundo a nota técnica divulgada pelo órgão, a média móvel dos últimos sete dias apresentou 8.448 casos diários. O que representa um aumento de 120% em relação à semana anterior (3.834). Com isso, o pedido é que estados e municípios voltem a utilizar máscaras de proteção facial.





A recomendação é prioridade para indivíduos com fatores de risco para complicações da Covid-19 (em especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades). O pedido também vale para pessoas que tiveram contato com casos confirmados de Covid-19.





A máscara é sugerida para pessoas em situações de risco de contaminação, como locais fechados e mal ventilados, casos de aglomeração e equipamentos de saúde.





Fonte: Diário do Nordeste