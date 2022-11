Novembro é o mês mais chuvoso dos últimos 47 anos no Ceará

Os dados são da Funceme que monitora a meteorologia no estado.

Nos primeiros 15 dias deste mês, o Ceará acumulou volume de chuva de 58,2 milímetros, número dez vezes maior do que a média histórica de 5,8 milímetros. Este é o mês de novembro mais chuvoso desde a criação da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), em 1975.





Nesse contexto, o mês de novembro nunca havia chegado a média de 50 milímetros. O desvio padrão positivo do mês chega a 910,2%. A cidade com o maior desvio padrão positivo foi Campos Sales, na Região do Cariri, com 193,4 milímetros.





Em segundo lugar, surgem municípios, também no interior, como Croatá, que teve 185,2 milímetros; Altaneira, com 162,2 milímetros e Catarina, que registrou 160,2 milímetros de chuva. Nessa quarta-feira, 15, a previsão do tempo aponta para 26°C durante a noite.





Este mês, ainda registrou algo inusitado. No sábado (12), uma precipitação acompanhada de granizo atingiu a cidade de Juazeiro do Norte, na Região Metropolitana do Cariri. Por meio de um aviso meteorológico, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) havia indicado a ocorrência de chuva com a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.





Conforme a Funceme, a chuva de granizo ocorreu pela formação de nuvens mais desenvolvidas na região leste e sul do estado.





