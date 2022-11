Bebê engasgado é salvo após mãe levar criança até casa de policial

Um policial militar de folga salvou um bebê de um engasgo no Bairro Lagoinha, na cidade de Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza. O caso aconteceu no domingo (13) e foi registrado por uma câmera de segurança.





As imagens mostram a mãe correndo com o bebê nos braços em direção à casa do policial. O agente sai da residência, pega a criança dos braços da mulher e realiza a manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia.





Após alguns segundos, o agente conseguiu desengasgar o bebê, que foi devolvido a mãe. O garoto foi levado a uma unidade hospitalar para avaliação.





O menino se engasgou com um pedaço de frango, enquanto almoçava. Ele não precisou ficar internado.





(G1/CE)