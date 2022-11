Lula ataca Bolsonaro durante discurso na COP27: "Governo desastroso em todos os sentidos"

Durante discurso na COP27, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PL) criticou o governo do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). A declaração foi feita na tarde desta quarta-feira (16).





Sem citar Bolsonaro nominalmente, Lula citou supostos recordes de desmatamento da atual gestão e prometeu um novo rumo ao país.





“Infelizmente, desde 2019, o Brasil enfrenta um governo desastroso em todos os sentidos – no combate ao desemprego e às desigualdades, na luta contra a pobreza e a fome, no descaso com uma pandemia que matou 700 mil brasileiros, no desrespeito aos direitos humanos, na sua política externa que isolou o país do resto do mundo, e também na devastação do meio ambiente”, afirmou o petista.





Ao falar sobre a disputa contra Bolsonaro, Lula disse que essa foi “uma das eleições mais decisivas da história” do Brasil.





“Uma eleição observada com atenção inédita pelos demais países”, afirmou.





“Primeiro, porque ela poderia ajudar a conter o avanço da extrema-direita autoritária e antidemocrática e do negacionismo climático no mundo. E também porque do resultado da eleição no Brasil dependia não apenas a paz e o bem-estar do povo brasileiro, mas também a sobrevivência da Amazônia e, portanto, do nosso planeta”, comentou o petista.





(Gazeta Brasil)