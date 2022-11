Secretária executiva do Foro de SP integrará transição de Lula

Uma das figuras escolhidas para participar do grupo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é a secretária executiva do Foro de São Paulo, Mônica Valente. O nome dela foi oficializado pelo coordenador da equipe, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), nesta quarta-feira (16). Mônica fará parte do grupo que tratará das relações exteriores.





Além de fazer parte do Foro de São Paulo, Mônica também é secretária de Relações Internacionais do PT. Junto a ela no grupo de relações exteriores estará outro secretário petista, Romênio Pereira, que foi o responsável pela nota divulgada pelo PT em novembro do ano passado na qual foi saudada a eleição fraudulenta do ditador Daniel Ortega na Nicarágua.









O QUE É O FORO DE SÃO PAULO





Criado na década de 90, o Foro de São Paulo é um grupo que reúne partidos e organizações de esquerda, e no qual são discutidos temas comuns a esse espectro ideológico. A criação do foro aconteceu a partir de uma conversa entre o líder cubano da época, Fidel Castro, e agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.





O movimento teve como ponto de partida um seminário internacional que discutiu a crise do socialismo após a queda do Muro de Berlim, em 1989. Como o primeiro encontro aconteceu na cidade de São Paulo, o grupo acabou ganhando o nome da capital paulista.





Entre os principais membros estão o Partido Comunista de Cuba, o Partido dos Trabalhadores no Brasil, o Partido Socialista Unido da Venezuela e o Partido Socialista do Chile. Aqui no país, além do PT, partidos como o PDT, PCdoB e PCB também integram o grupo, que tem como pautas centrais a oposição ao neoliberalismo e ao imperialismo e o fortalecimento das lutas sindicais.





(Pleno News)