Ministro do STF Gilmar Mendes desbloqueia R$5,5 milhões de Lula

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes atendeu a pedido da defesa do presidente eleito Lula (PT) e mandou desbloquear R$5,5 milhões do petista, que haviam sido retidos pela Polícia Federal durante a operação Lava Jato.





A fortuna vem de um plano de previdência que estava no nome da ex-primeira-dama Marisa Letícia, falecida em 2017. Lula é o beneficiário.





Para o ministro do STF, após a anulação das condenações de Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela Corte, não há motivo para a manutenção do bloqueio dos bens. Mendes disse ainda que a manutenção do bloqueio assume “tonalidades de caprichosa e arbitrária perseguição”. (Diário do Poder)