Morre o ator mexicano Héctor Bonilla aos 83 anos

Héctor Bonilla faleceu hoje aos 83 anos de idade, informou a Secretaria de Cultura. O ator sofria de câncer de rim desde 2018.





Nesta sexta-feira foi anunciado que o ator morreu devido ao câncer que lhe foi diagnosticado há quatro anos e que não pôde ser tratado com quimioterapia.

A família de Bonilla confirmou a morte do intérprete com um comunicado publicado nas redes sociais. Hector faleceu em sua casa, cercado de carinho, com seus entes queridos.





No Brasil ele ficou conhecido por sua participação no seriado Chaves que ficou bastante famoso nos anos 90 e 2000 no SBT.





(Terra Brasil Noticias)