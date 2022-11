Generais dão aval a Bolsonaro: “Chefe Supremo das Forças Armadas”

Após reunião com chefes da Marinha, Exército, Aeronáutica, os comandantes deram o aval a Bolsonaro para que ele possa exercer de forma plena sua função de chefe supremo das Forças Armadas. Ontem (24), o general do Exército, Roberto Câmara Senna, fez duras críticas direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes, segundo publicação do site Metrópoles.





O general afirmou que Brasil “vive um grave impasse político, em especial com a confirmação de um processo eleitoral ilegal e fraudulento, imposto pelo STF e o TSE”.





Interlocutores das Forças Armadas afirmaram ao Hora Brasília que a fala do General Senna foi um sinal público dos bastidores da caserna reafirmando o compromisso das FFAAs com o presidente da República. Agora só depende da caneta do Presidente da República.





Na terça-feira (22), o presidente Jair Bolsonaro assinou a mudança em 16 cargos do Exército por meio de um decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU)