Neymar chora ao ser substituído machucado em Brasil x Sérvia e faz gelo no banco

Neymar foi substituído no segundo tempo de Brasil e Sérvia, nesta quinta-feira (24) com dores no tornozelo direito. A seleção brasileira venceu por 2 a 0, na estreia da equipe na Copa do Mundo 2022. O camisa 10 da seleção deixou o gramado chorando de dor e fez gelo no local ainda no banco de reservas.