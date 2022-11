Brasil estreia na Copa com vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia

Richarlison marcou um dos gols mais bonitos a Copa até agora.

Na estreia do Brasil na Copa do Mundo, o Pombo não deu chances para a “zebra”. Com um gol oportunista de canela e outro golaço de voleio, Richarlison marcou duas vezes e garantiu a vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, nesta quinta-feira (24), pelo Grupo G. Com o resultado, a seleção brasileira fecha a primeira rodada na liderança.





A vitória coroou uma equipe que soube ser paciente no primeiro tempo e, sobretudo, ousada no segundo. Venceu quem se propôs a atacar e quem tinha os jogadores certos para isso.





Neymar e Vini Jr. foram os mais aclamados quando tiveram seus nomes anunciados no sistema de som do Lusail Stadium, mas quem acabaria sendo o grande destaque ofensivo do Brasil no primeiro tempo foi o atacante posicionado à direita e de quem pouco se falou nos últimos dias: Raphinha.





Rápido, perspicaz e, sobretudo, atento às triangulações, Raphinha criou as melhores jogadas do Brasil na primeira etapa – ainda que, no conjunto da obra, elas tenham sido poucas na parte inicial do jogo. Na chance mais clara, ele passou para Paquetá, esticou o pé direito para receber de volta e chutou em diagonal. Sem força no chute, Vanja Milinkovic-Savic defendeu sem problemas.





Defensivamente, o Brasil foi soberano. Contou para isso com o bom posicionamento da dupla de zaga, mas também com a pouca criatividade sérvia. Afinal, as jogadas de ataque dos europeus eram sempre as mesmas – avanço pela ala direita e cruzamento no meio ou no segundo pau para Mitrovic tentar o cabeceio, tentativas as quais ele acumulou insucessos.









RICHARLISON LIQUIDA

A seleção voltou mais solta no segundo tempo, com suas linhas avançadas e variando jogadas. Com isso, o time que Tite escalara com a intenção de ser ofensivo, finalmente, começou a empilhar chances. Raphinha perdeu um gol logo no primeiro minuto, Neymar finalizou com perigo aos 9 e Alex Sandro carimbou a trave aos 14.





Foi Richarlison, contudo, quem acabou roubando a cena. Sumido no primeiro tempo, ele foi decisivo na etapa final. Primeiro, ao melhor estilo gol feio também é gol – batendo de canela após o goleiro Savic espalmar chute de Vinicius Junior. E, depois, marcando um dos gols mais bonitos da primeira rodada da Copa do Mundo, girando o corpo entre dois marcadores e mandando de voleio no canto direito.





FICHA TÉCNICA:





BRASIL 2 X 0 SÉRVIA





BRASIL – Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá (Fred) e Neymar (Antony); Raphinha (Gabriel Martinelli), Richarlison (Gabriel Jesus) e Vinicius Junior (Rodrygo). Técnico. Tite.





SÉRVIA – Vanja Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic e Pavlovic; Zivkovic (Radonjic), Lukic (Lazovik), Gudelj (Ilic) Mladenovic (Vlahovic); Tadic, Mitrovic (Maksimovic) e Sergej Milinkovic-Savic. Técnico: Dragan Stojkovic.





GOLS – Richarlison, aos 17 e aos 27 minutos do segundo tempo.





CARTÕES AMARELOS – Pavlovic, Gudelj e Lukic.





ÁRBITRO – Alireza Faghani (Irã).





PÚBLICO – 88.103 pagantes.





LOCAL – Lusail Stadium, em Al Daayen, no Catar.





*AE