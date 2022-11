Polícia Civil prende quatro suspeitos de estupro e favorecimento à prostituição em Paraipaba

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) cumpriu, nessa quarta-feira (23), um mandado de prisão preventiva por estupro e três mandados de prisão preventiva por favorecimento à prostituição, em Paraipaba, na Área Integrada de Segurança 23 (AIS 23) do Estado. A ofensiva policial resultou na captura de um homem de 36 anos, que é pai da vítima de 15 anos; da dona de uma pousada onde ocorriam os crimes e do filho dela, de 41 e 25 anos, respectivamente; e do recepcionista do estabelecimento, também de 25 anos.





Conforme investigações, a aproximação entre o pai e a filha teve início neste ano, após uma ação de alimentos movida pela mãe na Justiça em desfavor do pai. A partir do interesse da adolescente em conhecer o próprio pai, iniciaram as visitas. O estupro teria ocorrido pela primeira vez no dia 14 de fevereiro e houve continuidade delitiva.





Em 15 de agosto, a mãe da vítima percebeu um comportamento estranho da filha e descobriu um diário, tendo denunciado o caso na Delegacia Municipal de Paraipaba, unidade da PC-CE responsável pela área, no dia seguinte. Ainda de acordo com os registros, o ato criminoso ocorria em uma pousada, que não solicitou os documentos da vítima, o que comprovaria se tratar de uma adolescente.





Diante dos fatos, um mandado de prisão preventiva por estupro e três mandados de prisão preventiva por favorecimento à prostituição foram emitidos pela Comarca de Caucaia e cumprido pelos policiais civis. Ao ser abordado pela equipe policial, nenhum dos suspeitos resistiu à voz de prisão. Eles foram conduzidos a uma unidade prisional, onde se encontram à disposição da Justiça.