Alunos concluintes terão prova do Enade neste domingo

A colação de grau acadêmico depende da realização do exame e do preenchimento do Questionário do Estudante.

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 2022 será aplicado domingo (27), para avaliar o rendimento de concluintes de graduação no país. Além da prova, outro instrumento obrigatório é o Questionário do Estudante, que deve ser respondido até 26/11, via Sistema Enade.





Até 20 de novembro, o questionário havia sido preenchido por 405.201 alunos (67,75% dos 598.116 concluintes inscritos). Só após responder o questionário, o estudante visualizará seu Cartão de Confirmação da Inscrição, com informes sobre o local de prova.





O questionário precisa ser respondido somente pelo acadêmico. As respostas são sigilosas e serão tratadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), agregando dados por curso, para a geração de estatísticas e indicadores educacionais no setor.





Em 2022, o Exame avaliará 13 cursos de bacharelado, como Administração, Direito, Ciências Econômicas e Psicologia. E também 12 cursos superiores de tecnologia, como Comércio Exterior, Design Gráfico e Gastronomia.





A inscrição é obrigatória para estudantes ingressantes e concluintes habilitados de cursos de bacharelado e superiores de tecnologia vinculados às áreas de avaliação da edição. No dia 27 de novembro, os portões serão abertos às 12h; e fechados às 13h. O início da prova acontecerá às 13h30min, com término às 17h30min.