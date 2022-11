Tite crava que Neymar não está fora da Copa, e médico faz primeiro diagnóstico

Depois de deixar a partida contra a Sérvia lesionado, Neymar teve seu primeiro diagnóstico revelado por parte da comissão técnica da Seleção. Enquanto Rodrigo Lasmar indicou que é preciso esperar, Tite cravou que o jogador ainda atuará na Copa de 2022.





“Pode ter certeza: Neymar vai jogar a Copa. Pode ter certeza absoluta disso: Neymar vai jogar a Copa!”, afirmou Tite durante a coletiva de imprensa.





Já Rodrigo Lasmar, em entrevista para a “Rádio Itatiaia”, indicou que é necessário esperar. “Entorse no tornozelo direito. Jogador tem inchaço no local, iniciou tratamento e é necessário aguardar 24 ou 48 horas para ter mais detalhes da gravidade do problema”, revelou.





Neymar virou o tornozelo em lance na segunda etapa. Ele precisou ser substituído aos 35 minutos, dando lugar para Antony. Ainda no banco de reservas, ele foi visto chorando e com uma bota de gelo. Em compensação, foi andando sem ajuda para os vestiários.





(Terra Brasil Noticias)