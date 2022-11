No Egito, Randolfe se irrita e repete Barroso: “Perdeu, mané”

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) protagonizou um bate-boca no aeroporto do Cairo, no Egito, quando retornava da COP27, onde esteve acompanhado Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao ser provocado por uma mulher, o líder da oposição no Senado repetiu a frase do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Roberto Barroso e respondeu com “perdeu, mané”.





A discussão deu início quando uma brasileira começou a filmá-lo e dizer que ele “deveria ter vergonha” e “que o Brasil está parado”, além de dizer que o país foi destruído pelo PT.





– Pra quê o clima (em referência à COP27) se o país está destruído? 14 anos do PT… – disparou a mulher.





– Bolsonaro que deixou o país destruído – rebateu Randolfe, que foi coordenador da campanha presidencial de Lula.





Após continuar sendo provocado pela brasileira, o parlamentar perdeu a paciência.





– Deixa eu dizer uma coisa: perdeu, mané.





Diferentemente de Barroso -“autor” da frase chula -, que disse para o manifestante apenas uma vez, Randolfe repetiu a frase seguidas vezes, exaustivamente.





Ao Congresso em Foco, Randolfe disse sobre o episódio que “os negacionistas, pelo visto, ainda não conseguiram aceitar a derrota nas urnas”.