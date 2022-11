Paxlovid, primeiro remédio para Covid, chega à rede pública do Ceará

Os pacientes com sintomas leves e moderados, mas com maior risco de desenvolver formas graves da Covid, devem ter acesso ao remédio antiviral Paxlovid, específico contra a Covid, que foi recebido pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) e será distribuído até a semana que vem. Foram recebidos 1.950 tratamento no primeiro lote enviado pelo Ministério da Saúde.





O medicamento deve ser usado até 5 dias do início dos sintomas, em pacientes que não estão hospitalizados, e pode evitar formas graves da Covid-19 em idosos ou com sistema imunológico comprometido. Esse, inclusive, deve ser o público prioritário para o uso do remédio. Ainda não é possível encontrar Paxlovid nas farmácias.





No Ceará, a distribuição aos municípios começou nesta semana e deve ser finalizada nos próximos dias, conforme a Sesa. “A dispensação segue orientações repassadas pelo Ministério da Saúde e o repasse começou a ser feito para os municípios”, frisou a Secretaria.





Cada dose do tratamento contém dois comprimidos de 150mg de nirmatrelvir (total de 300mg) e um comprimido de ritonavir (100mg), que devem ser tomados simultaneamente, conforme o guia do Ministério da Saúde, publicado em outubro deste ano, para uso do Paxlovid.





Com informações do Diário do Nordeste

Foto BBC News