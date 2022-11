Sobralense Herico Hesley brilha no Fortaleza Open NO-GI de Jiu-Jitsu 2022

O atleta sobralense Herico Hesley conquistou mais títulos para o seu já vasto currículo vencedor. Neste final de semana, o ‘Brabo’ foi campeão Adulto Faixa Preta Pesadíssimo no Fortaleza Open NO-GI de Jiu-Jitsu 2022, realizado no Ginásio Paulo Sarasate.





A competição, que reuniu cerca de 850 lutadores nacionais e internacionais, é realizada ao redor do mundo com o objetivo de estimular o crescimento da modalidade do Jiu Jitsu e difundir o Jiu Jitsu competitivo.





Em Fortaleza, os 850 atletas inscritos participarão de mais uma seletiva. Cada fase do torneio permite que eles somem pontos no Ranking da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF). Quanto mais alta a pontuação, maior a possibilidade de conseguir patrocínio e competir em eventos de grande porte. Foram 600 atletas competindo na categoria GI (Atleta com kimono) e 250 NOGI (Atleta sem Kimono).





(Sobral em Revista)