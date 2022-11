PEC fura-teto de Lula confirma R$ 175 bilhões de rombo no orçamento

Na noite desta quarta-feira (16), o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), apresentou ao Senado a minuta do texto da PEC fura-teto de Lula.





Na proposta apresentada por Alckmin, a estimativa de gastos da PEC com os programas de transferência de renda e o reajuste do salário mínimo acima da inflação – promessas da campanha do petista – é de R$ 175 bilhões por ano acima do teto orçamentário.





O relator do Orçamento para 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), disse em entrevista coletiva que a proposta tem “R$ 175 bilhões fora do teto e sem prazo definido”.